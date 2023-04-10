Белорусских айтишников хотят отправить в деревню 20 10.04.2023, 8:23

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Ее строят под Жабинкой.

Деревню для айтишников собираются построить под Жабинкой. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя Жабинковского райисполкома Андрея Кузьмича.

По его словам, в этом году в районе принято решение о предоставлении преференций юридическим лицам, являющимся научно-технологическими парками и их резидентами, центрами трансфера технологий.

«Тенденции последних лет демонстрируют повышение спроса на жилье, расположенное в сельской местности. На выбор населенного пункта влияют транспортная доступность и близость крупных городов. Жабинковский район считается экологически чистым регионом, имеет выгодное географическое положение. Эти аспекты делают наш район привлекательным для реализации проекта по созданию IT-деревни», — сказал он.

Для нее выбран участок площадью 6 га в границах деревни Филипповичи Ленинского сельсовета. Там могут построить более 30 частных домов.

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