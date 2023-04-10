Журналисты сравнили цены в Беларуси, Грузии, Литве, Польше и Украине 3 10.04.2023, 8:41

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Результат вас удивит.

Даже после попыток заморозить цены белорус сможет купить на зарплату вдвое меньше продуктов, чем поляк. И только чуть больше грузина, который не ходит на рынки и не торгуется.

Такое сравнение «Белсат» делал в прошлом июне, теперь же его пришлось усовершенствовать.

В прошлом году журналисты анализировали по одному популярному онлайн-магазину на страну. Теперь же результаты показались странными – проверили цены в еще одном магазине в каждой стране. Когда в «проверочном» магазине цена на что-то была существенно ниже «основной», брали цену с проверочным.

Что здесь примечательно:

Сейчас Беларусь самая дешевая продуктовая корзина (из-за искусственного регулирования цен), следом Украина, Польша, Грузия и Литва. В прошлом году самая дешевая корзина была в Польше ($64,24), следом шли Украина ($70,36), Беларусь ($74,46), Грузия ($78,67) и Литва ($94,27). Литовцы заметили, что цены у них высокие, и все чаще закупаются в Польше.

Сравнивать цены трудно даже в одной валюте: так, из-за войны в Украине курс гривны давно заморожен (а с доступностью товаров много где в Украине могут быть проблемы), а у белорусов нет доверия к курсу своего рубля и к прочности экономики.

Инфляция по-разному ударила по разным корзинам. По сравнению с тем, что мы подсчитали в прошлом июне, корзина (если считать в долларах) подешевела в Беларуси на 3,4 %. В других странах она подорожала: в Украине на 7,7 %, в Польше на 20,8 %, в Грузии на 15,4%, в Литве на 5,8%.

Это, конечно, не идеально отражает инфляцию: цены на сезонные товары разные в апреле и июне, да и одни бренды и виды товаров исчезают из продажи, другие появляются. И вовсе не факт, что «новый» товар производства России будет таким же вкусным, как тот из Евросоюза, который исчез из продажи из-за закрытия пограничных переходов или санкций.

Наименее может себе позволить украинец: на среднюю зарплату после уплаты налогов в Украине можно купить 4,8 нашей корзины. Следом Грузия с 5,6 корзины (но в Грузии нужно ходить на рынки и торговаться – цены в сетевых магазинах много на что слишком высоки). За ней Беларусь с 7,3 корзины. В Литве можно купить 12,1 корзины, в Польше – 14,2.

Стоимость жизни состоит не из одних только продуктов питания. Например, недавно мы сравнивали цены на аренду квартир – и Тбилиси почти догнал Варшаву (если не считать «коммуналку»), а в Вильнюсе и Риге цены упали. Также сравнивали цены на медицину: увидели, например, что в Литве она самая дорогая, но самая качественная и предсказуемая.

Как считали цены на продукты:

В прошлом году журналисты спрашивали в соцсетях, сколько каких товаров читатели взяли бы себе из расчета на неделю – из этого составили корзину «заполнить холодильник». Тот же набор товаров взяли на этот раз. И когда объем того самого продукта изменился, пересчитывали (например, в прошлом году пачка была 260 граммов, в этом году 250 – делили нынешнюю цену на 250 и умножали на 260).

Это не тот набор продуктов, который понадобится конкретному человеку или среднестатистическому покупателю на определенное время. Кому-то четыре йогурта в неделю многовато, а кому-то трех бутылок пива хватает на один день. Кто-то совсем не потребляет мясо, кому-то не нужно столько фруктов. Набирали корзину «пальцем в небо» с учетом пожеланий читателей.

Брали цены из двух популярных онлайн-магазинов в каждой стране. Сначала записывали цены из «основного», затем сверяли, нормальные ли это цены, в «дополнительной», и если в первом магазине цена была неадекватно высокой, брали товар из второго.

Выбирали либо самый дешевый продукт, либо популярный недорогой продукт международного бренда (чай, кофе, питьевой йогурт), который есть во всех странах. Не гурманствовали: макароны брали самые дешевые, даже если не уверены, не сварятся ли они в кашу.

Товары на акции не учитывали – брали цены без акций. Следует учитывать, что характер акций может отличаться: в одном магазине ставят скидки на помидоры, которые завтра сгниют, в другом акция на орехи просто потому, что мало покупают орехов этого вида, в третьем кофе на скидках, ведь этого вида кофе осталось три пачки.

Если продукты имели разные фасовки, переводили цены в «белорусскую» фасовку (например, какой-то продукт в Беларуси фасуют по 430 г, а в Украине похожий по 510 г – делим украинскую цену на 510 и умножаем на 430).

Перевели все в доллары США как валюту, которая не является национальной ни в одной из этих стран, но при этом ее охотно продают и покупают в обменниках. Взяли лучший курс, по которому банки продавали доллары на день анализа.

В Грузии онлайн-торговля по-прежнему не развита – там пришлось обратиться к сайту доставки еды, курьеры которого заезжают в «офлайновые» магазины. И с грузинскими ценами нужно помнить: там больше, чем в других странах, принято ходить на рынки и торговаться: можно купить 1 кг огурцов за 4 лари в магазине, а можно, хорошо пообщавшись, получить его же за 2 лари на рынке.

В других странах также есть свои особенности потребления. Например, в Польше вы вряд ли станете покупать «заводские» хлеб и пельмени в сетевом магазине, ведь, скорее всего, у вас под домом будет отдельная piekarnia с вкуснейшим свежим хлебом и pierogarnia со свежими pierogami (так в Польше называют вареники, они могут быть с мясом).

Большая таблица со всеми ценами:

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