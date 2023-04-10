В Гомеле на огород к пенсионерке приплыл соседский дом 3 10.04.2023, 8:49

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Спасатели говорят, что с подобным сталкиваются впервые.

В Гомеле на огород в пенсионерке приплыл соседский дом. Сотрудники Гомельского ОСВОД рассказали, что с подобным сталкиваются впервые, пишет kp.by.

Сказано, что спасатели на ходу придумали план и смогли на лодке оттащить дом с огорода, а затем привязали к дереву специальным тросом. Отмечается, что пенсионерка очень переживала за забор, а также за электропроводку, которые соседский дом мог повредить. Она также сказала, что в летнем доме никто не живет. И добавила, что он достался владельцам от родителей, которые его строили.

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