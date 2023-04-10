ISW рассказал об уловке российских оккупантов перед Пасхой 4 10.04.2023, 9:19

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Москва будет преследовать несколько целей.

Аналитики американского ISW предполагают, что Кремль в собственных интересах может призвать к прекращению огня во время православной Пасхи 16 апреля, как это было сделано на православное Рождество в январе 2023 года. В таком случае Москва будет преследовать несколько целей:

такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и позволит им закрепить свои успехи в Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины весной 2023 года;

Путин может призвать к прекращению огня, чтобы представить Украину как неуступчивую сторону, которая якобы не желает сделать необходимые шаги для переговоров.

прекращение огня по религиозным мотивам дополнительно усилило бы российскую пропагандистскую операцию, которая представляет Украину как страну, которая «подавляет» религиозную свободу и позиционирует Путина как настоящего «защитника» христианской веры.

Однако ни один комбатант не обязан соглашаться на прекращение огня по религиозным или другим соображениям, напоминает ISW. Если Россия предложит, а Украина откажется от прекращения огня на православную Пасху, Кремль не продемонстрирует большей преданности защите христианства или христианских ценностей и не докажет, что Киев отвергает эти ценности.

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