Под Брестом милиция приехала на «массовую акцию уличных гонщиков» 10.04.2023, 9:24

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иллюстративное фото

На штрафстоянку помещено семь. автомобилей.

Под Брестом пресекли «попытку проведения массовой акции с участием уличных гонщиков». Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

8 апреля в Брестском районе вблизи деревни Щебрин собрались сторонники уличных гонок, которые, по версии ГАИ, «грубо нарушали ПДД, тем самым создавали угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения».

«Сотрудники милиции незамедлительно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны организаторы гонок», — отметили в ГАИ.

Трех человек задержали за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Они находятся в изоляторе временного содержания.

«За участие в несанкционированном мероприятии на штрафстоянку помещено 8 транспортных средств, один из них мотоцикл, кроме этого, за нарушения ПДД 11 водителей привлечены к административной ответственности», — сообщили в ГАИ.

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