Найдена самая дешевая квартира Минска 10.04.2023, 9:59

Как она выглядит и сколько стоит.

Журналисты onliner.by продолжают искать самую дешевую однушку Минска. На этот раз пальму первенства забрала квартира на улице Чигладзе — она стоит 33 900 у. е. До этого наиболее бюджетным считалось жилье на улице Передовой с ценой $34 900 по курсу. Кстати, оно все еще продается. В обзоре рассматривались только публикации с фотографиями. Доли в недвижимости также в расчет не берем.

Для начала еще раз вспомним, как выглядела предыдущая находка. Она расположена в пятиэтажке 1974 года постройки на улице Передовой. Напротив — Минский тракторный завод, до ближайшей станции метро 10 минут пешком. Размер квартиры — 30,4 кв. м. Вход в нее — с лестничной клетки. Внутри уже выполнены демонтажные работы и заменена электрика, остальной ремонт ляжет на плечи нового собственника.

Теперь самой дешевой можно считать однушку на улице Чигладзе. Она скрывается на последнем этаже хрущевки 1970 года постройки. Площадь — всего 22 «квадрата». В квартире сделан хоть и простенький, но какой-никакой ремонт, так что можно сразу же заезжать и жить.

Цена недвижимости — $33 900 в эквиваленте.

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