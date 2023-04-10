Великий перелом 6 Александр Кушнарь

10.04.2023, 10:17

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Александр Кушнарь

Мы увидим на нашем веку падение двух омерзительных автократий.

Нынешние учения Китая показали, что войны в Тихоокеанском регионе не избежать, как, собственно, мы и полагали. Просто сейчас всё становится очевидно настолько же, насколько очевидны были планы Кремля за неделю до вторжения России в Украину.

Пекин дорого заплатит за свою авантюру. Он выбрал путь Кремля, то есть путь к смерти. США и союзники готовят план ответного масштабного удара по китайским вооруженным силам.

К счастью для нас, китайские спецслужбы не умнее российских, ибо они кладут председателю Си не то, что есть в реальности, а то, что хочет он хочет услышать. Вот почему китайский режим потерпит такое же оглушительное поражение, как и российский. С ними обоими будет покончено.

Мы увидим на нашем веку падение двух омерзительных автократий. Это будет великий перелом в истории человечества.

Александр Кушнарь, Telegram

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