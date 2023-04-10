Крэйг Вудкрофт покидает минский ХК «Динамо»2
- 10.04.2023, 10:17
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Контракт истекает 30 апреля.
Пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что Крэйгу Вудкрофту не будет предложен новый контракт. Действующее соглашение канадского тренера с хоккейным клубом КХЛ истекает 30 апреля.
«Я признателен Вудкрофту за годы, проведенные в «Динамо», но нами принято решение, что пришло время начать новый этап», — заявил и.о.генерального директора клуба Артем Каркоцкий.
— Однозначно, работа в «Динамо» мне очень интересна. Буду готов обсудить все идеи и детали с руководством клуба. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание, — делился планами тренер 7 апреля, находясь в отпуске в Торонто.
Очевидно, что точек соприкосновения найдено не было. При этом пока непонятно, останется ли Вудкрофт у руля сборной.