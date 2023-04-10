Крэйг Вудкрофт покидает минский ХК «Динамо» 2 10.04.2023, 10:17

1,558

Контракт истекает 30 апреля.

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что Крэйгу Вудкрофту не будет предложен новый контракт. Действующее соглашение канадского тренера с хоккейным клубом КХЛ истекает 30 апреля.

«Я признателен Вудкрофту за годы, проведенные в «Динамо», но нами принято решение, что пришло время начать новый этап», — заявил и.о.генерального директора клуба Артем Каркоцкий.

— Однозначно, работа в «Динамо» мне очень интересна. Буду готов обсудить все идеи и детали с руководством клуба. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание, — делился планами тренер 7 апреля, находясь в отпуске в Торонто.

Очевидно, что точек соприкосновения найдено не было. При этом пока непонятно, останется ли Вудкрофт у руля сборной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».