«Русский выстрелил и промахнулся, а теперь время стрелять украинцу» 10.04.2023, 10:18

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Андрей Зубов

Историк рассказал, боятся ли в Кремле контрнаступления ВСУ.

Боятся ли в Кремле контрнаступления ВСУ? Такой вопрос сайт Charter97.org задал российскому историку и политологу Андрею Зубову:

— Безусловно, боятся. Здесь можно сказать это с полной очевидностью, что очень и очень боятся. Понимаете, русское наступление, широко разрекламированное, которое должно было начаться то ли в январе, то ли в феврале, оно было неудачно. Вместо фронтального наступления, с тяжелейшими потерями российские войска смогли продвинуться на считанные километры за эти месяцы, никакого дальнейшего успеха совершенно не предвидится. Поэтому теперь начинается отсчет времени для нанесения контрудара.

Раньше была такая форма дуэлей, когда стреляли по очереди. Собственно говоря, русский выстрелил и промахнулся, а теперь время стрелять украинцу. А вдруг он не промахнется, вдруг он попадет в цель? Поэтому русский дуэлянт сейчас в ужасе. Конечно, никто из нас не может предсказать будущего, да и вообще плохо предсказывать такие вещи. Но в Кремле, безусловно, боятся, что украинцы добьются большого успеха. Это вызовет колоссальные последствия, вплоть до ухода Путина. После объявления его в розыск и выдачи ордера на арест, после всех неудач этой войны, которая оказалась не блицкригом, а тяжелой, затяжной, очень кровопролитной войной для России, страна оказалась изолирована от мирового сообщества. Даже Китай сейчас старается дистанцироваться от РФ. В этой ситуации Путин становится помехой. Если он не сможет выиграть и этого сражения, не сможет оказать адекватного сопротивления украинскому наступлению, тогда вполне возможно, что с ним больше не будут связывать свои политические упования окружающие его люди. То есть он будет восприниматься как неудачник. И этого очень боится сам Путин, этого боятся люди, которые на него поставили, типа Кадырова, Пригожина и так далее. Так что последствием успеха украинского наступления будут очень серьезные проблемы и конфликты в российской правящей группе. Но будет ли этот успех — это, естественно, открытый вопрос, и об этом ни вы, ни я, никто сейчас сказать не может.

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