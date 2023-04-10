Пригожин испугался контрнаступления ВСУ и призвал закрыть границы РФ 8 10.04.2023, 10:27

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Евгений Пригожин

Главарь «вагнеровцев» признал, что его наемники не смогут победить украинских военных.

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин пожаловался из-за грядущего контрнаступления ВСУ. Он забеспокоился, что Украины якобы собрала «до 400 тысяч солдат» и ждет западное вооружение. Пригожин заявил, что «недооценивать» это нельзя, пишет «Главред».

Главарь «вагнеровцев» утверждает, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через неделю, когда подсохнет почва.

«По информации из Украины, по информации от наших источников, через неделю ориентировочно украинцы должны начать наступление. Это наступление они сейчас они пока не начинают – ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут дополнительные прибамбасы – ракеты, бронетехнику, еще что-то. Вообще без разницы, что они ждут. У них собрано порядка 200, а по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя», – заявил Пригожин на встрече с российской организацией «Кибер Фронт Z» 9 апреля.

«Повар» Путина признал, что его наемники не смогут победить украинских военных, и заявил, что РФ должна «аккумулировать силы в обществе».

«Все должны быть аккумулированы. Я говорю про аккумуляцию сил в обществе. Необходимо производить и доводить до мест использования боеприпасы, вооружение и все, что необходимо», — сказал он.

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