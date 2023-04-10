На фронте в Украине появилась еще одна горячая точка 4 10.04.2023, 10:43

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Британская разведка назвала город, где усилились бои.

В течение недели Россия усилила бронетанковое наступление вокруг города Марьинка Донецкой области, расположенного в 20 км юго-западнее областного центра. Об этом сообщает разведка Британии.

- За Марьинку идут бои с 2014 года. Она была в значительной степени разрушена артиллерийскими перестрелками. Контролирует подъезды к Донецку и ключевую дорогу Н15. Россия продолжает предоставлять приоритетность ресурсным операциям в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды, - говорится в сообщении.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские войска сосредотачивают наступательные действия в районе Марьинки в Донецкой области. Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечают, что 7 апреля возле Марьинки украинские военные отразили 29 наземных атак России из 80 общих наземных атак.

По данным украинского командования, по состоянию на 10 апреля 2023 года российские военные не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За предыдущие сутки ВСУ отразили все атаки.

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