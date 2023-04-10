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Названы самые мощные смартфоны среднего класса

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  • 10.04.2023, 10:52
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Названы самые мощные смартфоны среднего класса

Кто возглавил рейтинг?

Следом за списком самых мощных флагманских смартфонов, компания AnTuTu опубликовала аналогичный рейтинг, только в среднем ценовом сегменте.

По состоянию на март текущего года самым мощным в мире смартфоном среднего класса стал недавно представленный Redmi Note 12 Turbo, который смог набрать 966 220 баллов.

Примерно 100 000 пунктов лидеру уступил vivo S16 Pro. Следом идут iQOO Neo 7 SE и Redmi K60E. Все три смартфона оборудованы однокристальной системой Dimensity 8200.

Одна из модификаций OnePlus Ace замкнула первую пятерку, а другая открыла вторую половину рейтинга. Они работают на чипе Dimensity 8100-Max. Oppo Reno 8 Pro+ 5G расположился на седьмой позиции, обойдя Realme GT Neo 3. Замкнули десятку модели Vivo S15 Pro и Redmi Note 11T Pro+.

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