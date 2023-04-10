«Вода за полчаса залила дома по окна» 2 10.04.2023, 11:01

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Под Гомелем прорвало дамбу, спасатели ночью эвакуировали дачников.

10 апреля в садовом товариществе «Росинка-2» под Гомелем около 3:30 прорвало дамбу, сообщила пресс-служба ОСВОД.

«Вода за полчаса залила дома по окна», — отметили спасатели.

По тревоге на место выехали сотрудники ОСВОД и МЧС. Спасатели помогли эвакуироваться людям с домашними животными.

По данным Белгидромета, уровень воды в реках юго-востока страны на 9 апреля составил на Cоже в Гомеле — 628 см (или плюс 9 см за сутки), вода на пойме. Также «плюсует» Днепр в Лоеве: добавил 35 см за сутки, составляет 563 см.

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