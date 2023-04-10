«Не скажу, что мы особо ужимаемся в деньгах, просто я очень ценю труд супруга» 8 10.04.2023, 11:12

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Иллюстративное фото

Воспитатель детсада рассказала о доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает в одном из детских дошкольных учреждений, рассказала Intex-press, почему ушла из школы в детский сад, сколько зарабатывает, какую одежду покупает и на что копит деньги.

По образованию я – учитель биологии. После рождения второго сына затраты в семье выросли, и муж пошел в дальнобойщики. Одной с двумя детьми стало сложнее. А после выхода из декрета встал вопрос с садиком для младшего.

Понимая, что разорваться между работой в школе и тем, чтобы вовремя отвести-забрать ребенка в садик, будет очень трудно, я решила устроиться воспитателем в детский сад. И чтобы время сэкономить, и чтобы быть ближе к младшему сыну. Также большую роль в выборе места работы сыграло и то, что мы живем в 20 минутах пешком от сада. Не нужно тратить деньги на проезд и подстраиваться под автобус.

Скажу откровенно, о своем решении я не жалею. Хотя моя зарплата, конечно, небольшая. На сегодня она составляет 650 рублей. Если бы муж не присылал и не привозил деньги – не выжили бы. Но зато сын всегда при мне, я всегда вижу своего ребенка и не нужно его с кем-то оставлять.

Работаю я с 8.00 до 18.00, суббота, воскресенье и полдня среды – выходные.

Квартира досталась от родителей

Коммунальные услуги оплачиваем с заработка мужа. В последний раз вышло 90 рублей вместе с интернетом.

Повезло, что у нас своя квартира, которая досталась от родителей – не нужно платить за съем жилья или платить за кредит.

Со своей зарплаты я оплачиваю мобильный себе и сыну – кладу на телефоны по 10 рублей. А также расходы на детей: детский сад младшего, питание старшего в школе, дополнительные занятия и кружки. В итоге в месяц выходит около 280 рублей. Все остальные детские покупки – одежду, обувь – с зарплаты супруга.

Деньги на продукты присылает муж

Муж оплачивает и покупку продуктов в семье. Из моих на питание я добавляю рублей сто.

За продуктами я езжу обычно в выходной день с детьми, чтобы старший сын мне немного помог. Закупаемся преимущественно в крупных магазинах, что-то берем на рынке. В нашей корзине обычный набор: курица, свинина, каши, крупы, овощи, фрукты и молочка. На все в среднем уходит примерно 500 рублей.

На работу я беру ссобойку. Это чаще всего гречка или пюре, сосиски или котлета, салат. Поесть проблем нет, так как есть кухня и микроволновка. Если сын что-то не доест, не откажусь от его каши на масле.

Одежду покупаю редко

Так как я работаю с маленькими детьми, то редко покупаю себе какую-то дорогую одежду. Здесь нужно понимать такие моменты, как завтраки, обеды, прогулки. Чаще всего я надеваю джинсы и свитер – удобно и тепло.

Поэтому если обновляю гардероб, то чаще всего это новый гольф, брюки, джинсы. На покупки чего-то из одежды, белья в среднем в месяц могу потратить 30-50 рублей.

30 рублей отдаю за аккуратный, неброский маникюр.

На средства личной гигиены, шампунь и гель для душа, бытовую химию в месяц уходит примерно 20 рублей.

Я не скажу, что мы особо ужимаемся в деньгах, просто я очень ценю труд супруга. Поэтому если есть возможность что-то купить на акции, скидках, то всегда обращаю на это внимание.

Хочу отправиться в тур по Европе

Ну и как же без отдыха? Стабильно раза два в месяц мы ходим с мальчишками в кафе или кинотеатр. На билеты, мороженое, попкорн уходит около 40-50 рублей.

Ну, и про то, чтобы куда-то поехать, мечтаю. Так как в нашей семье кормилец – муж, у меня с зарплаты остается еще около 100 рублей. Коплю эти деньги на визу и на поездку в тур по Европе. Хочу посмотреть другие города, архитектуру, природу.

Минусов много, но плюсов больше

Мне нравится работать с детками. Конечно, есть разные родители, которые иногда «делают» мой день. Например, мама одного мальчика написала заявление на имя руководителя, чтобы ее ребенка называли строго по имени и отчеству. А есть такие, которые забывают забрать ребенка из сада. Приходится задерживаться. Хорошо, что мой ребенок со мной – не нужно спешить в сад.

Дети – это счастье. Классно гулять с ними на прогулке, наблюдать, как они растут, как шутят и играют. И моя мечта – еще один ребенок. Хотим с мужем дочку.

Когда сын подрастет, скорее всего, я сменю работу. Надеюсь, мои мужчины будут мне помощниками.

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