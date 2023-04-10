Кремль готовится совершить еще одну фатальную ошибку 9 Аббаса Галлямов

10.04.2023, 11:34

10,414

Никаких надежд с Путиным люди уже не связывают.

На днях выяснилось, что в Россию прибыла группа китайских специалистов, которая поможет Кремлю организовать блокировку платформы YouTube. СМИ сообщают, что процесс будет завершён осенью. Как отнесутся к происходящему россияне?

В среде отечественной либеральной оппозиции популярно мнение, что для большинства жителей страны свобода слова не является особой ценностью. Сложилась эта точка зрения на заре путинской эры — во время протестов в защиту НТВ, которые так и не стали по-настоящему массовыми.

На самом деле то была совсем другая эпоха и механически экстраполировать сделанные тогда выводы на сегодняшний день не стоит. Звезда Путина только восходила, у него был полный карт-бланш практически на любые действия. Россияне связывали с новым президентом надежду на улучшение своих жизней, поэтому, оказавшись в ситуации конфликта между ним и журналистами, заняли его сторону. НТВшникам граждане, в принципе, тоже симпатизировали, однако никаких особых надежд на них не возлагали. Канал существовал давно, прочно ассоциировалось с «проклятыми 90-ми», и если сравнивать со смело идущим в будущее Путиным, представлял собой вчерашний день.

Сейчас ситуация ровно противоположная. Никаких надежд с Путиным люди уже не связывают, а лояльность тех групп населения, что до сих пор её сохранили, обусловлена страхом репрессий. Большинство россиян не хочет, чтобы глава государства переизбирался на следующий срок. Если в 2015 году его электоральный рейтинг составлял 76 процентов, то к январю 2020-го указанный показатель снизился до 45. После этого социологи его не публикуют, поэтому у нас есть все основания предполагать, что снижение продолжилось.

Одним из следствий начавшейся делегитимизации режима стала политизация общества. Она выражается, например, в заметно возросшей значимости того, что можно назвать «политическими» и «гражданскими» правами (такими как право на участие в общественной и политической жизни, право на получение информации, свобода мирных шествий и митингов, свобода совести, ну и так далее). В последние годы в структуре ценностей россиян все они росли, в то время как важность материальных, «экономических» прав снижалась.

Право на свободу слова тоже демонстрирует максимально позитивную динамику. Если в 2017 году в качестве наиболее важного для себя его называли лишь 34 процента респондентов «Левада-центра, то в 2018 году их было уже 42, в 2019-м — 58, а в 2021-м — 61. Рост — без малого двукратный. Из права, важного для трети россиян, свобода слова уверенно превратилась в право, востребованное большинством.

Вряд ли всё это остановит режим. Теряя популярность, ни на что иное, кроме репрессий, он расчитывать не может. Тем не менее, надо понимать, что действия властей входят в противоречие с ценностными представлениями большинства граждан страны, а значит, лояльность людей будет продолжать падать.

Именно такие вещи ведут к формированию революционной ситуации. Хорошо известно, что недовольство цензурой и требование свободы слова лежало в основе многих революций — от Великой Французской до событий Арабской весны.

Аббаса Галлямов, Telegram-канал «Можем объяснить»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».