В российских городах отменяют парады на 9 мая 22 10.04.2023, 11:44

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Не хотят «провоцировать» Украину.

Губернаторы двух российских областей, граничащих с Украиной, решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы «не провоцировать противника» скоплением военных и техники.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и на губернатора Белгородкой области Вячеслава Гладкова.

Сообщается, что в Курске не будут проводить парад на 9 мая «из соображений безопасности».

По словам Старовойта, это связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры.

Также парад отменили в Белгороде.

«Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — заявил Гладков.

Вопросы салюта и шествия «бессмертного полка», по словам губернатора, рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба и будут исходить из вопросов безопасности.

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