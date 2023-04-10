Ценовые манипуляции: как белорусу пришлось вернуть купленную машину 6 10.04.2023, 11:55

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Водитель остался и без авто, и без денег.

Соотношение цены и качества является основным аргументом при покупке машины. И иногда встречаются такие варианты, от которых отказаться очень сложно, как в истории читателя abw.by.

«По такой цене не купить автомобиль было невозможно»

Подбирать для своей семьи автомобиль Александр начал давно. Сложность была в том, что купить машину хорошего качества и по доступной цене задача непростая. Но никто и не торопил. Так он добрался до объявления о продаже Toyota 2010 года выпуска.

- Фотографий прикреплено было много, – вспоминает Александр. – Из них следовало, что машина находится в хорошем состоянии, по крайней мере внешне и по салону. Цена сразу показалась странной: 8500 рублей для такого авто гораздо меньше, чем в среднем по рынку. Не ошибка ли? Созвонился, переговорил, переспросил – все точно, как в описании к объявлению. В этот же день съездил к продавцу и посмотрел машину в живую. «Огонь!» – сказал я сам себе и сразу же оставил залог 200 у.е., договорившись на следующий день встретиться в ГАИ для оформления сделки.

При встрече продавец показал Александру доверенность, мол, он является сотрудником коммерческой организации, которой принадлежит машина. Этот документ якобы позволял ему заключать договор купли-продажи в отношении транспортного средства и совершать иные действия, необходимые при заключении данного договора. Договор заключили, Александру выдали акт приемки-передачи автомобиля и накладную, после чего он поставил машину на учет на свое имя.

Как часто бывает в историях с покупкой машин за «сладкую» цену, проблемы всплыли со временем. Не сразу, а через год, и не с состоянием машины, а с юридической составляющей:

- Мне позвонили из суда и сообщили, что сделку по купле-продажи машины оспорили, ее хотят признать недействительной. Это было для меня шоком, поскольку все документы были оформлены правильно, что подтвердил сотрудник ГАИ при регистрации сделки.

Оказалось, что истцом по делу является антикризисный управляющий, который занимается банкротством фирмы, у которой Александр купил машину. Тот указал, что цена автомобиля значительно занижена, а предыдущий директор никакого договора и иных документов по продаже авто не подписывал.

«Это какой-то плохо срежиссированный детектив», – подумал я. Ведь на сделке же присутствовал человек с доверенностью.

Дальше – больше. Еще до суда проверку по данному факту проводили сотрудники Департамента финансовых расследований, которые, само собой, вызвали «на ковер» директора фирмы и расспросили его об обстоятельствах дела.

Из объяснений директора:

«По месту нахождения организации я приезжал только один раз для подписания учредительных и иных документов, за что получил разовое денежное вознаграждение. Никакой финансово-хозяйственной деятельности я не вел и в помещении вышеуказанной организации не появлялся».

«Вот какая ситуация. Директор фирмы – подставное лицо, а всю деятельность проводили другие люди, – продолжает Александр. – Кто подписывал договор, акт и доверенность, так и не выяснили. Была даже проведена экспертиза, которая показала, что подписи в документах директору не принадлежат. Тогда кому?».

Из заключения эксперта:

«Подписи от имени Ф., расположенные в товарной накладной, выполнены не Ф., а иным лицом с подражанием подписи Ф. Кем выполнена подпись в договоре купли-продажи транспортного средства, установить не представляется возможным ввиду отсутствия особенностей подписи».

В общем, номинальный директор никаких документов по продаже автомобиля Александру не подписывал, а кто это сделал, установить так и не удалось. С доверенностью, по которой продавали машину, оказалась та же история: она «липовая», в детали он уже не вникал.

Факт остается фактом: уже на стадии продажи машины финансовое состояние фирмы было шатким, и именно по этой причине стали распродавать имущество организации. Но только доходы от продажи уходили не на погашение долгов, в том числе перед государством, а чтобы напоследок пополнить личные карманы аферистов, о чем на суде сказал антикризисный управляющий.

Из судебного решения:

«Поскольку Уставом общества право распоряжаться имуществом юридического лица и заключать сделки предоставлено исключительно директору, суд приходит к выводу, что волеизъявление общества на заключение оспариваемого договора купли-продажи транспортного средства отсутствовало. Наличие бланка товарной накладной и печати юридического лица само по себе не свидетельствует об одобрении заключенной сделки. Поскольку рассматриваемый договор купли-продажи транспортного средства заключен с нарушением требований законодательства, он является ничтожным.

Ссылки на то, что товарная накладная представляет собой сопроводительный документ и не является сделкой, в связи с чем подлинность подписи директора в ней не имеет значения для дела, суд считает несостоятельными. Отсутствие подлинной подписи директора в накладной, оформленной в день оформления сделки, в совокупности с изложенными доказательствами свидетельствует об отсутствии директора при заключении договора.

Исходя из изложенного, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований истца и установил факт ничтожности договора купли-продажи транспортного средства».

«Машину пришлось вернуть фирме-банкроту, а мне должны вернуть деньги, – резюмирует Александр. – Только я, по словам управляющего фирмой, стал в очередь среди многих таких же, и в этой очереди я пока последний. Мои шансы он оценил как практически нулевые, учитывая финансовое положение организации. Так что я остался и без машины, и без денег. Но ведь по такой цене не купить автомобиль было невозможно, считал я. Это меня и подвело».

Можно было предотвратить?

В этой истории странно то, что сам Александр является юристом, пусть и в кадровой сфере, но предпринять меры по проверке заключаемой сделки все же было можно. Проверить фирму в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. Эти данные есть в открытом доступе.

Александр этого не сделал, и все пошло по накатанной. Увидел стоимость машины и, как говорится, «поплыл». А ведь цена – это именно тот инструмент, которым манипулируют всякого рода мошенники. «Почему так дешево?» – просто задайте себе вопрос и проанализируйте варианты ответа, чтобы не попасть в подобные истории.

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