Ученые объяснили, почему кошки реагируют на звук «пспспс» 9 10.04.2023, 12:11

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Любопытный звук запускает глубоко укоренившуюся эволюционную реакцию.

Владельцы кошек и ветеринары давно заметили, что наши пушистые питомцы удивительным образом реагируют на звук «пспспс». Исследователи предложили сразу два правдоподобных объяснения: во-первых, этот звук вибрирует на частоте, которая естественным образом привлекает внимание кошачьих, во-вторых, он похож на звуки, что являются естественно значимыми для кошки, например, шуршание мыши в листве, пишет Inverse.

По словам ветеринара Чирла Бонка, этот звук, по-видимому, привлекается наших питомцев, потому что кажется им знакомым и возбуждает любопытство, кроме того, он имеет частоту, позволяющую кошкам легко его распознать. Сертифицированный специалист по дрессировке кошек Молли ДеВосс, также предполагает, что этот звук имитирует болтовню крыс, а потому является столь любопытным для кошачьих.

Проще говоря, исследователи уверены, что «пспспс» — не просто странное модное слово для кошек, а шум, способный запустить глубоко укоренившуюся эволюционную реакцию. Отметим, что с точки зрения эволюции, наши питомцы являются и хищниками, и добычей, а потому им необходимо постоянно следить за шумом вокруг, чтобы не попасться в ловушку и оставаться сытыми.

Как кошки реагируют на «пспспс»?

По словам ДеВосс, в данном случае все зависит от двух факторов — от кого кошки услышат этот звук и с чем он у них ассоциируется. Исследователи полагаются, что если взрослые коты впервые услышат этот звук от владельцев, они вероятно могут немного встревожиться.

В то же время, если владельцы использовали этот звук ранее, кошки могут ассоциировать его с определенным действием. Например, за звуком следовало какое-либо вознаграждение и питомцы ассоциируют его с вниманием. ДеВосс отмечает, что как только питомцы определят, что этот звук исходит от вас, они могут заинтересоваться взаимодействием — например, выгнут спину, навострят уши и хвост и попытаются потереться об вас.

В целом же исследователи отмечают, что реакция кошек на этот звук может быть кардинально разной — от страха до любопытства, ожидания удовольствия и даже полного отсутствия реакции. Чтобы выяснить, как ваш питомец реагирует на этот звук, ученые советуют обратить внимание на язык тела питомцев.

Признаки страха:

шипение;

напряжение, неподвижность;

уши прижаты назад;

согнутая поза;

хвост прижат к телу;

животное отступает.

Позитивный язык тела:

мяуканье;

хвост поднят свободно;

голова поднята вверх, уши направлены вперед;

Почему кошки не реагируют на звук «пспспс»?

По словам ветеринаров, не стоит об этом волноваться — наши питомцы вполне способны игнорировать этот звук, если распознали, что за ним не скрывается ничего интересного для них. Исследователи также отмечают, что питомцы могли заметить, что их владельцы издают этот звук без значительной причины, а следовательно он не представляет для них интереса — такой звук можно спокойно игнорировать.

Еще одним объяснением отсутствия реакции может оказаться то, что ваш питомец попросту ленив. Более того, кошки могут в этот момент находиться в середине хорошего сна или отдыха, а потому им вовсе не хочется вставать и реагировать на этот звук.

Однако, если ваш питомец регулярно не отвечает на звуковые сигналы, вам стоит задуматься о том, что возможно у него есть некие проблемы со слухом. Вот некоторые признаки плохого слуха у питомцев:

не вздрагивают от громкого шума;

не приходят, когда в миску насыпают еду;

не отвечают, когда с ним разговаривают.

Какие странные шумы любят кошки?

Если вы желаете привлечь внимание своего питомца, ветеринары советуют использовать любой высокий звук, а не только «пспспс». Также кошек привлекают звуки, напоминающие беготню грызунов, царапанье бумажного пакета или ткани, а некоторые кошки могут реагировать даже на писк.

Отметим, что также существуют некоторые звуки, которые способны вызывать рвотные рефлексы у котов, например, когда кто-то щелкает зубцами расчески. Исследователи предполагают, что коты не эволюционировали вокруг этих странных звуков, а потому могут реагировать на них весьма необычным образом.

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