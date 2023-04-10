Хакеры взломали почту подполковника ГРУ РФ, разыскиваемого ФБР 6 10.04.2023, 12:28

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Детали его личной жизни выложили в открытый доступ.

Украинские хакеры из команды «Кібер Спротив» взломали почту, соцсети и личный кабинет на сервисе госуслуг России сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Он родился в Киеве, однако всю жизнь работает на Москву, в частности, является куратором самой известной российской хакерской группировки АРТ 28, которая в 2016 году взломала сервера Демократической партии США в разгар выборов.

Моргачева за причастность к ряду тяжких киберпреступлений в разных странах мира разыскивает ФБР США. Тем временем украинские хакеры выложили его личные данные в открытый доступ, сообщает InformNapalm.

«Он родился в Киеве, но всю жизнь работает на Москву. Окончил Академию ФСБ в 1999-м и пошел на службу в российскую военную разведку. Он является куратором наиболее известной российской хакерской группировки APT 28 (также известной в СМИ как Fancy Bear, Pawn Storm), которая в 2016 году взломала серверы Демократической партии США, и это было попыткой Кремля вмешаться в американские выборы. Очень крутой и умный хакер, но... украинские хактивисты из команды «Кібер Спротив» его взломали. Но прежде чем он понял это – выкачали все его личные данные и напоследок заказали ему подарки на AlịExpress», – говорится в сообщении.

Именно заключительный аккорд взлома стал наиболее унизительным для российского киберпреступника. Взломав его анонимные аккаунты в соцсетях, украинские хакеры опубликовали там скан-копии его документов, в частности паспорта.

Далее же, получив доступ к аккаунту Моргачева на AlịExpress, хакеры заботливо заказали для него несколько десятков единиц различных товаров, среди них – сувениры с логотипом ФБР, которое его разыскивает, а также большую партию игрушек для взрослых. Покупки оплатили с его карты. Одна из посылок, как убедились активисты, уже едет к адресату.

После тщательного изучения переписки Моргачева и использования полученной информации для разведки активисты выложили в открытый доступ детали личной жизни одного из самых разыскиваемых киберпреступников мира.

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