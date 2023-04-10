Штурмовики ВСУ забросали гранатами «вагнеровцев» 10.04.2023, 12:45

И взяли пленного оккупанта.

Бойцы 30 отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Острожского показали успешный штурм позиций «вагнеровцев» под разрушенным мостом через реку на Бахмутском направлении фронта. Ролик авторства одного из воинов бригады, опубликовал телеграм-канал «Aerobomber».

В видео с мультикоптера видно, как бойцы ВСУ после артиллерийской подготовки штурмуют позицию россиян из террористической организации ЧВК «Вагнера» под мостом.

Российских оккупантов забросали гранатами (в том числе термобарическими, которые им передали сбросом с дрона аэроразведчики) и впоследствии взяли пленного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».