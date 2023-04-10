закрыть
10 апреля 2023, понедельник, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Штурмовики ВСУ забросали гранатами «вагнеровцев»

  • 10.04.2023, 12:45
Штурмовики ВСУ забросали гранатами «вагнеровцев»

И взяли пленного оккупанта.

Бойцы 30 отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Острожского показали успешный штурм позиций «вагнеровцев» под разрушенным мостом через реку на Бахмутском направлении фронта. Ролик авторства одного из воинов бригады, опубликовал телеграм-канал «Aerobomber».

В видео с мультикоптера видно, как бойцы ВСУ после артиллерийской подготовки штурмуют позицию россиян из террористической организации ЧВК «Вагнера» под мостом.

Российских оккупантов забросали гранатами (в том числе термобарическими, которые им передали сбросом с дрона аэроразведчики) и впоследствии взяли пленного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип
Совпасть!
Совпасть! Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов