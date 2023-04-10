Польша жестко раскритиковала страны ЕС, которые хотят снять санкции с белорусского калия 10.04.2023, 12:44

Варшава добивается ужесточения ограничительных мер.

Работа над новыми санкциями Евросоюза против Беларуси застопорилась из-за спора вокруг удобрений. Об этом пишет РАР. Посол Польши при ЕС Анджей Садось посетовал, что шведское председательство практически ничего не делает для продвижения этой работы.

«Шведы практически ничего с этим не делают. Мы надеялись, что скандинавское председательство в восточном измерении будет амбициозным. К сожалению, это не сработало. Нас очень разочаровало такое отсутствие амбиций, когда речь идет о санкциях против Беларуси, которые так необходимы в связи с преследованием оппозиции в этой стране, вовлечением в войну на стороне России, а также планами размещения ядерного оружия на ее территории», — цитирует РАР представителя Польши при ЕС.

По информации агентства, санкции блокируют некоторые страны Западной Европы. Они хотят, чтобы введение новых рестрикций в отношении Минска сопровождалось ослаблением ограничений на экспорт калийных удобрений. При этом Польша и страны Балтии выступают против такого варианта. Очередная встреча послов ЕС по вопросу белорусских санкций должна состояться во второй половине апреля.

«Мы не согласны с тем, что синхронизация белорусских санкций с российскими одновременно означает снятие ограничений с основного экспортного продукта, которым явялется белорусский калий. Мы хотим новых санкций, но не ценой отмены ранее принятых», — добавил Садось.

Он также подчеркнул, что аргументы о продовольственной безопасности сейчас не актуальны. Так, цена пшеницы уже ниже, чем была до войны. Также Садось пояснил, что белорусские калийные удобрения могут экспортироваться через Россию.

«Мы просто хотим, чтобы их не экспортировали через Польшу и Литву. Аргумент о продовольственной безопасности ошибочен, потому что на международных рынках белорусский калий заменен канадским», — пояснил дипломат.

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