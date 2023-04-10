Гиркин рассказал, как ВСУ из HIMARS сносили российские военные лагеря 4 10.04.2023, 12:59

7,672

Случай в Макеевке далеко не единичный.

Военный преступник Игорь Гиркин рассказал, как ВСУ из HIMARS уничтожали российские военные лагеря.

«Целые штабы бригад уничтожались одним залпом. Штабы бригад, подчеркиваю, включая командиров. Целые лагеря подготовки сносились. Случай в Макеевке далеко не единичный, он просто самый резонансный получился. Бывали и похлеще», — заявил он, отмечая, что российское командование с большой задержкой отказалось от практики концентрации больших подразделений под одной крышей.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, что удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».