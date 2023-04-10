Эксперты составили список премиальных авто с самым низким реальным расходом топлива 4 10.04.2023, 13:10

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Mercedes-Benz E-Class оказался лидером в рейтинге.

Эксперты определили реальный расход топлива современных премиальных автомобилей и кроссоверов и назвали самые экономичные модели. Об этом рассказали на сайте What Car?

Производители часто занижают расход топлива своих автомобилей, из-за чего в реальных условиях он оказывается выше. Представленные в рейтинге модели доказывают обратное.

В тестах True MPG эксперты демонстрируют реальный расход топлива современных автомобилей. Для этого на них ездят максимально экономично.

В рейтинг вошли 10 премиальных автомобилей в возрасте до пяти лет. Также эксперты назвали модель с самым высоким расходом топлива в этом сегменте.

ТОП-10 премиальных автомобилей и кроссоверов с самым низким расходом топлива:

10. Genesis G80

Средний расход топлива: 8,13 л на 100 км

Genesis G80 предлагает высокий уровень роскоши и передовые технологии. С 2,5-литровым бензиновым двигателем под капотом модель расходует немного более 8 литров топлива на 100 км.

9. Lexus RX L

Средний расход топлива: 7,63 л на 100 км

Премиальный японский кроссовер в отличие от многих моделей в рейтинге оснащается гибридной силовой установкой. Тем не менее реальный расход топлива все же уступает конкурентам.

8. BMW X7

Средний расход топлива: 7,42 л на 100 км

Самый большой кроссовер BMW предлагается с несколькими силовыми установками на выбор. Самым экономичным оказался 3,0-литровый дизель мощностью 347 л.с.

7. Volvo XC90

Средний расход топлива: 6,93 л на 100 км

Флагманский кроссовер Volvo XC90, который передал эстафету электромобилю EX90, предлагается с мягкой гибридной силовой установкой. Эксперты заявили, что 2,0-литровый двигатель обладает отличной экономичностью, но ему не хватает мощности для быстрого разгона.

6. Audi Q7

Средний расход топлива: 6.91 л на 100 км

Audi Q7 с 3,0-литровым дизельным двигателем может похвастаться низким расходом топлива. Эксперты также отметили плавность силовой установки и ее мощность.

5. BMW X5

Средний расход топлива: 6,89 л на 100 км

BMW X5 предлагает комфортный интерьер и отличную управляемость. Версии с 3,0-литровым дизельным двигателем оказались самыми экономичными.

4. Mercedes-Benz S-Class

Средний расход топлива: 6,7 л на 100 км

Роскошный немецкий седан является одним из самых технологичных автомобилей в своем сегменте. Модель с 3,0-литровым дизельным двигателем расходует менее 7 литров топлива на 100 км.

3. Volvo S90

Средний расход топлива: 5,89 л на 100 км

Флагманский седан Volvo S90 ценят за просторный интерьер и стильный дизайн. Версии с 2,0-литровым дизельным двигателем больше недоступны для покупки, но их можно найти на вторичном рынке.

2. BMW 5 Series

Средний расход топлива: 5,4 л на 100 км

Для нового BMW 5 Series доступно множество силовых установок. Если вы хотите получить самую экономичную версию модели, эксперты рекомендуют 2,0-литровый дизель.

1. Mercedes-Benz E-Class

Средний расход топлива: 5,25 л на 100 км

Mercedes-Benz E-Class оказался лидером в рейтинге самых экономичных премиальных авто. Версии с 2,0-литровым дизельным двигателем расходуют немного более 5 литров топлива на 100 км.

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