Германия не даст визы белорусским атлетам, если их допустят к международным соревнованиям 3 10.04.2023, 13:27

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иллюстрационное фото

Власти страны «будут действовать с четкой позицией» на этот счет.

Германия может отказать белорусским и российским спортсменам в выдаче виз для участия в спортивных мероприятиях на территории ФРГ, если Международный олимпийский комитет примет решение об их допуске на международные соревнования. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает местный канал N-TV.

28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и других странах Запада. Несколькими днями позже Бах заявил, что «правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям».

По словам Фезер, страны, организующие большие спортивные соревнования, могут контролировать участие спортсменов из страны-оккупанта и ее союзницы в этих мероприятиях посредством выдачи или невыдачи им виз.

Она подчеркнула, что Германия «будет действовать с четкой позицией» на этот счет.

«Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответствующим образом. Здесь мы будем всегда действовать с четкой позицией», – сказала она.

По мнению министра, открытие международных соревнований для атлетов из России и Беларуси – это «пощечина украинским спортсменам». Она считает «совершенно непринятым» для атлетов из Украины встречаться с атлетами, выступающими за страну-агрессора и ее союзницу.

Министр также подчеркнула, что предоставление российским спортсменам разрешения на участие в международных соревнованиях – это предоставление российскому диктатору Владимиру Путину «пропагандистской площадки». Это, по словам Фезер, означало бы предательство всех ценностей спорта.

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