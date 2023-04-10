Экс-офицер ГРУ перешел на сторону Украины и будет воевать с РФ

Экс-офицер ГРУ перешел на сторону Украины и будет воевать с РФ10
- 10.04.2023, 13:28
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Военный заявил, что его учили «уничтожать целые страны».
Бывший офицер Главного разведывательного управления РФ Владислав Аммосов перешел на сторону Украины и формирует «Сибирский батальон», чтобы воевать против россиян. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».
Амосов родился в Якутске и более 15 строил карьеру в армии России и ее специальных службах, а сейчас приехал воевать против страны-оккупанта на стороне Украины.
По его словам, сейчас он на финальном этапе добровольческого подразделения «Сибирский батальон» из представителей разных этносов, которые проживают на территории РФ и выступают против политики Москвы.
Он отметил, что как бывший офицер ГРУ он готов идти на территорию России в составе диверсионной группы и уничтожать врага. Аммосов говорит, что воевал в Чечне, прошел путь от рядового и офицера, а также не скрывает, что был империалистом.
Герой интервью сказал, что его учили «уничтожать целые страны». Он заявил, что покинул военную службу еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году и жил в Европейском союзе.
Также Аммосов подчеркнул, что прошел проверки всех силовых ведомств Украины, куда хотел попасть сразу после начала большой войны. Источники «Радио Свобода» в Вооруженных Силах Украины и спецслужбах подтвердили факты из его рассказа.