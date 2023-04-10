В гомельской клинике едва не взяли на работу медсестру с купленным дипломом 16 10.04.2023, 13:31

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Диплом она купила за 250 долларов.

Гомельчанка пыталась устроиться на работу в областной кардиоцентр по поддельному диплому о медобразовании, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

В феврале 2023 года девушка, устраиваясь на работу в областной кардиологический центр, предъявила диплом о среднем специальном образовании, который якобы получила в Гродненском медколледже.

Но работодатель засомневался в подлинности документа и сообщил об этом в милицию. Диплом отправили на экспертизу — выяснилось, что он поддельный.

Сама женщина призналась, что в колледже не училась, а диплом купила в интернете за 20 000 российских рублей (около 250 долларов). На нее завели уголовное дело за подделку документа по ст. 380 УК (наказывается общественными или исправительными работами, штрафом, арестом или ограничением свободы до двух лет).

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