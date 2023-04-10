CNN: США получили доступ к секретным картам РФ 4 10.04.2023, 13:51

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Также Пентагон перехватил российскую стратегию борьбы с танками НАТО.

США проникли в планы Министерства обороны России и ЧВК «Вагнер» глубже, чем считалось ранее. Масштабный утечка документов Пентагона свидетельствует о том, что американские спецслужбы разоблачили планы оккупантов благодаря перехваченным коммуникациям. В руки американских спецслужб попадали даже секретные карты.

Как сообщает CNN, утечка данных вызывает беспокойство, что теперь россияне могут изменить свой метод связи, чтобы лучше скрыть свои планы. Кроме того, под угрозой оказались источники в Кремле и Минобороны РФ, ведь США получали карты передвижения российских войск и логистики из конфиденциальных источников.

Документы свидетельствуют, что США смогли перехватить российские планы и целеуказания, вплоть до того, когда и какие именно теплоэлектростанции, электрические подстанции и железнодорожные и автомобильные мосты российские войска планировали атаковать в Украине.

Также США смогли перехватить российскую стратегию борьбы с танками НАТО, которые должны были войти в Украину с апреля. План «предусматривал создание трех зон огня - дальней, средней и короткой - с охватом каждой зоны отдельными типами вооружения и подразделений».

В одном из слитых документов говорится о потерях обеих сторон конфликта. При этом отмечается, что точные цифры трудно оценить. Согласно одному документу, по состоянию на февраль российские войска понесли от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе 43 000 военнослужащих погибли в боях.

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