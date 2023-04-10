На белорусско-польской границе уменьшилась очередь

На белорусско-польской границе уменьшилась очередь2
- 10.04.2023, 14:00
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В 2,5 раза.
С пятницы очередь перед единственным функционирующим пунктом пропуска для грузовиков на белорусско-польской границе «Кукурыки» («Козловичи»( снизилась в 2,5 раза.
Наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через литовский «Мядининкай» («Каменный Лог»). Очереди большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска «Твярячюс» («Видзы»), «Лаворишкес» («Котловка»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка»).
По состоянию на 10.00 скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») и литовским — «Райгардас» («Привалка»).
Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.
Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.