ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24 5 10.04.2023, 14:02

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Иллюстративное фото

Вертолет сбили на авдеевском направлении.

Украинские военные днем в понедельник, 10 апреля, сбили российский вертолет Ми-24, сообщает пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.

«Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попытки наступательных действий на авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику», - говорится в сообщении.

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