Изюм — всему голова Telegram-канал «СерпомПо»

10.04.2023, 14:11

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Россия безнадежно завязла в том, что власти по-прежнему называют «спецоперацией».

Потрясает попытка властей на фоне непреходящего кошмара, в который ввергнута собственная и соседняя страна, создать ощущение нормальности, будничности происходящего. РИА «Новости» поутру ставит важнейшую новость: каждый десятый россиянин предпочитает кулич без изюма – исследование «Яндекс-еда».

Но – о радость – 70% из всех начинок все же выбирают изюм. А в целом в любви к куличам признался 81% россиян.

Страна безнадежно завязла в том, что власти по-прежнему почему-то называют «спецоперацией», вызывая осуждение, если не ненависть большей части мира, рушатся города, ежедневно с обеих сторон гибнут люди. Уже не только несчастные ч/мобилизованные, но и заслуженные вояки, типа Ходаковского, жалуются на нехватку патронов, а госагентство на голубом глазу рассуждает о куличных предпочтениях россиян.

Видимо, это пропагандистский след от путинского «все идет по плану», как белые полосы от реактивного самолета в небе…

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