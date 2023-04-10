США потребовали от европейских компаний уйти из России 11 10.04.2023, 14:21

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Делегация из Вашингтона направляется в Европу.

Власти США направляют делегацию чиновников Минфина в Европу, чтобы добиться выполнения санкций против России, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, США де-факто готовы выставить ультиматум компаниям, которые продолжают бизнес в России. Суть требований американских властей проста: либо материальная поддержка России, либо бизнес со странами, которые составляют 50% мировой экономики.

В составе американской делегации — замминистра финансов Брайан Нельсон, куратор финансовой разведки и противодействия финансированию терроризму. В Европе он намерен встретиться с главами финансовых институтов Швейцарии, Италии и Германии, которым будут предоставлены разведданные о возможных нарушителях санкций.

С начала войны в Украине США и западные страны внесли в черные списки 2,5 тысячи российских компаний, чиновников и бизнесменов, включая олигархов и членов их семей.

Как отмечают источники AP, Нельсон намерен предупредить европейцев о возможных штрафных мерах за несоблюдение санкций.

К концу прошлого года менее 10% из 2,4 тысячи западных компаний полностью ушли с российского рынка, показало исследование Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD.

Среди ушедших около 18% дочерних компаний из США, 15% — из Японии, 8,3% — из Евросоюза, среди остающихся 19,5% приходится на компании из Германии, 12,4% — на компании из США.

Одновременно с поездкой Нельсона в Европу замглавы Минфина США Лиз Розенберг планирует визит в Казахстан и другие страны Центральной Азии, чтобы предупредить местные власти о последствиях за нарушение санкционного режима.

Ставшие хабом для параллельного импорта бывшие республики СССР кратно увеличили поставки подсанкционных товаров в Россию. Розенберг намерена добиваться от Казахстана, чтобы его частные компании не оказывали материальной либо разведывательной поддержки России, говорят источники AP.

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