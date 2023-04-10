СМИ: Нейросеть создала лидеров несуществующей российской оппозиционной организации 1 10.04.2023, 14:42

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«Международный Русский Совет» занимался сбором данных об активистах.

«Международный Русский Совет» (МРС), который приглашает национальных активистов на конференцию о деколонизации России, не существует. Он не зарегистрирован, его сайт создан месяц назад, а фото руководителей могли быть сгенерированы нейросетью. Это выяснили Idel.Реалии.

Для участия в конференции, которая якобы пройдет в Турции в начале мая, необходимо зарегистрироваться на сайте МРС: оставить ФИО, почту, телефон и ссылки на соцсети. По мнению активистов, которые первыми заподозрили в приглашении фишинг, цель сайта – сбор имен и контактных данных участников национальных движений и других россиян, выступающих за распад федерации.

На сайте МРС указано, что Совет был создан в 2020 году как российская некоммерческая организация, изучающая проблемы национальных меньшинств страны. Однако организация с таким называнием в России не зарегистрирована, выяснили Idel.Реалии. Кроме того, упоминаний МРС в интернете нет вплоть до 2023 года. Журналисты с помощью Whois определили, что сайт был зарегистрирован в марте 2023 года, более ранние даты публикаций на нем выставлены искусственно.

Статью в «Википедии» о «Международном Русском Совете» создали 3 апреля 2023 года. Через пять часов ее удалили как «несоответствующую критерию энциклопедической значимости», выяснило «Радио Свобода».

У МРС есть Совет Директоров из 11 членов, утверждается на его сайте. Среди них – профессор политологии Константин Зильберштейн, у которого нет научных публикаций и упоминаний даже в гугле. Большинство остальных членов, в том числе дочь Зильберштейна, старшую научную сотрудницу – Лину, гугл также не знает. Имена некоторых совпадают с именами реальных людей, однако те очевидно не имеют отношения к ни к МРС, ни к изучению народов России.

Кроме того, портреты всех директоров получили от инструмента GAN Detector резюме «возможно» или «скорее всего» сгенерировано нейросетью. При собственном осмотре изображений можно заметить искаженную оправу очков Зильберштейна и странный разрез на шее у его дочери.

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