Гора родила мышь4
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 10.04.2023, 14:40
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Россия откочевала во второй эшелон космических держав.
Пустота, противоречивость в заявлениях и поступках, неадекватная оценка своих возможностей – характерная черта российских руководителей высшего уровня.
Вот последний пример. Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов заявил, что «Роскосмос» готов расширять сотрудничество с НАСА.
В чем? В перекрестных полетах на МКС. «Гора родила мышь». И ещё, оказывается, «космос вне политики». А как же отказ в прошлом году поставлять США двигатели РД-180 и предложение Дмитрия Рогозина, чтобы НАСА летала «на мётлах»?
«Любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров. И мы обречены на межгосударственное сотрудничество с точки зрения движения к иным мирам и планетам» - говорит Андрей Ельчанинов, используя истёртые, как старые монеты, слова.
Но что же вы, «Роскосмос», можете предложить НАСА? В чем сотрудничать? Какие ваши достижения? Где обещанная станция «Росс»? Полеты к Луне, Венере, Марсу? Что аутсайдеры могут предложить лидеру? Надо бы «спуститься на Землю» и смотреть на вещи реально – сотрудничать необходимо, это в интересах России, но предложить можно немногое.
И ещё вопрос с «любой войной». Вы, господа из «Роскосмоса» не ждите, когда закончится "спецоперация", а прямо говорите Путину и публично, что с ней нужно заканчивать, возвращаться домой и снимать с России санкции.
Потому что происходящее мешает российской космонавтике, не даёт опереться на возможности кооперации с Соединёнными Штатами и Европой. Говорите правду – российская космонавтика находится в глубоком кризисе: техническом, организационном, экономическом.
Наша страна откочевала во второй эшелон космических держав. От США отстали навсегда (впрочем, это началось еще при СССР), теперь на очереди – глотать пыль от китайских космических ботинок.
Выходите, руководители «Роскосмоса», на встречу с Путиным и говорите ему в лицо правду: «Вы нас уничтожили, отрезали нам возможности развиваться. Ваша политика интересам России не соответствует. Уходите. Дальше – без вас».
Время учиться у тех, кто ушёл вперёд.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»