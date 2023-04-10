Гора родила мышь 4 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

10.04.2023, 14:40

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Россия откочевала во второй эшелон космических держав.

Пустота, противоречивость в заявлениях и поступках, неадекватная оценка своих возможностей – характерная черта российских руководителей высшего уровня.

Вот последний пример. Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов заявил, что «Роскосмос» готов расширять сотрудничество с НАСА.

В чем? В перекрестных полетах на МКС. «Гора родила мышь». И ещё, оказывается, «космос вне политики». А как же отказ в прошлом году поставлять США двигатели РД-180 и предложение Дмитрия Рогозина, чтобы НАСА летала «на мётлах»?

«Любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров. И мы обречены на межгосударственное сотрудничество с точки зрения движения к иным мирам и планетам» - говорит Андрей Ельчанинов, используя истёртые, как старые монеты, слова.

Но что же вы, «Роскосмос», можете предложить НАСА? В чем сотрудничать? Какие ваши достижения? Где обещанная станция «Росс»? Полеты к Луне, Венере, Марсу? Что аутсайдеры могут предложить лидеру? Надо бы «спуститься на Землю» и смотреть на вещи реально – сотрудничать необходимо, это в интересах России, но предложить можно немногое.

И ещё вопрос с «любой войной». Вы, господа из «Роскосмоса» не ждите, когда закончится "спецоперация", а прямо говорите Путину и публично, что с ней нужно заканчивать, возвращаться домой и снимать с России санкции.

Потому что происходящее мешает российской космонавтике, не даёт опереться на возможности кооперации с Соединёнными Штатами и Европой. Говорите правду – российская космонавтика находится в глубоком кризисе: техническом, организационном, экономическом.

Наша страна откочевала во второй эшелон космических держав. От США отстали навсегда (впрочем, это началось еще при СССР), теперь на очереди – глотать пыль от китайских космических ботинок.

Выходите, руководители «Роскосмоса», на встречу с Путиным и говорите ему в лицо правду: «Вы нас уничтожили, отрезали нам возможности развиваться. Ваша политика интересам России не соответствует. Уходите. Дальше – без вас».

Время учиться у тех, кто ушёл вперёд.

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