закрыть
10 апреля 2023, понедельник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы можем и должны победить стихию»

  • 10.04.2023, 15:12
«Мы можем и должны победить стихию»

Под Гомелем люди своими силами укрепляют дамбу, чтобы не прорвало.

На окраине Гомеля местные жители круглые сутки вручную укрепляют старую дамбу, чтобы окрестности не затопило. Им нужны волонтеры и другая помощь, пишет «Зеркало».

В соцсетях пишут, что «с паводком сложная ситуация».

«Есть в Гомеле место, которое держится силами добровольцев. Это насыпь от Старой Волотовы (район на окраине Гомеля. — Прим. ред.) до деревни Плесы», — сообщает местный инстаграм-аккаунт vgomele.

Дамбу укрепляют своими силами местные жители — вручную носят мешки с песком. Экстренных служб со спецтехникой там нет, и жителям нужна помощь: «Есть мешки, есть лопаты, людей мало и работают одни и те же круглыми сутками».

Впрочем, мешки, а также еду и воду для защитников дамбы тоже просят привозить, а заодно захватить лопаты.

«Впереди решающие сутки-двое. Дамба на пределе, но воду она держит. Все, кто может, отзовитесь. Мы можем и должны победить стихию!» — просят в соцсетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип
Совпасть!
Совпасть! Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов