«Мы можем и должны победить стихию»
- 10.04.2023, 15:12
Под Гомелем люди своими силами укрепляют дамбу, чтобы не прорвало.
На окраине Гомеля местные жители круглые сутки вручную укрепляют старую дамбу, чтобы окрестности не затопило. Им нужны волонтеры и другая помощь, пишет «Зеркало».
В соцсетях пишут, что «с паводком сложная ситуация».
«Есть в Гомеле место, которое держится силами добровольцев. Это насыпь от Старой Волотовы (район на окраине Гомеля. — Прим. ред.) до деревни Плесы», — сообщает местный инстаграм-аккаунт vgomele.
Дамбу укрепляют своими силами местные жители — вручную носят мешки с песком. Экстренных служб со спецтехникой там нет, и жителям нужна помощь: «Есть мешки, есть лопаты, людей мало и работают одни и те же круглыми сутками».
Впрочем, мешки, а также еду и воду для защитников дамбы тоже просят привозить, а заодно захватить лопаты.
«Впереди решающие сутки-двое. Дамба на пределе, но воду она держит. Все, кто может, отзовитесь. Мы можем и должны победить стихию!» — просят в соцсетях.