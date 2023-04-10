«Путин лихорадочно придумывает еще какие-то планы, чтобы поднять ставки» 10.04.2023, 15:18

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Олег Белоколос

Фото: УКРИНФОРМ

Помешает ли Китай размещению ядерного оружия в Беларуси?

Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай призвал Пекин отреагировать на размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

Какая на самом деле позиция Си Цзиньпина относительно войны в Украине? Помешает ли Поднебесная размещению ЯО в нашей стране?

На эти и другие вопросы сайту Charter97.org ответил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос.

— Что стоит за визитом президента Франции в Китай?

— Насколько я понимаю, во время визита Макрона в КНР речь шла об обмене мнениями о ситуации в мире, войне. Тем не менее, я не увидел признаков того, что было достигнуто общее понимание ситуации. Как говорят дипломаты, «стороны обменялись мнениями», на этом все. Осязаемых результатов я не вижу.

— Какая на самом деле позиция Китая относительно войны в Украине?

— Долгое время вообще никакой позиции, как известно, не было. В Пекине отделывались какими-то заявлениями «за все хорошее и против всего плохого». Потом появился план, который несет внутри себя противоречия.

Говорится об уважении территориальной целостности и суверенитета, но в тоже время ничего не говорится о немедленном выведении российских войск из Украины. Этот план оставил какое-то странное впечатление. Его скептически восприняли и в Украине, и на Западе среди тех стран, которые помогают Украине противостоять агрессии.

После этого был визит Си Цзиньпина в Москву, во время которого ничего внятного я не услышал. В общем, сложно даже описать какую-то позицию КНР.

Наверное, Китай в какой-то степени даже устраивает такая сегодняшняя ситуация. Он получает возможность продвигать свою продукцию на рынок агрессора, откуда в массовом порядке или ушли, или уходят западные компании. Начиная от промышленного оборудования, заканчивая товарами широкого народного потребления. В тоже время он может дешево покупать российское сырье. Поверхностный мониторинг российских источников указывает на то, что некоторые производители РФ хотели занять место западных компаний, но уже жалуются, что не могут этого сделать из-за засилия китайских производителей.

Откровенно говоря, политика и позиция Пенкина, не смотря на всю его экономическую мощь и влияние в некоторых сферах, скажем так, пока еще не тянет на всемирного миротворца в силу разных причин, в том числе — и внутренних.

Подчеркну, что не могу назвать себя каким-то серьезным китаистом, но для меня признаком такой неготовности был отказ их участия в переговорах по соглашению СНВ-III (двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений — прим.). Американцы настойчиво предлагали Китаю присоединиться к этому соглашению, стать в нем третьей стороной.

Это, по моему мнению, увеличило бы вес Китая на международной арене. Китай же съехал с этой темы и для меня это был индикатор того, что они не готовы к усилению своей роли.

— Китай официально выступает за нераспространение ядерного оружия. Какой может быть реакция Си Цзиньпина на размещение Путиным тактического ЯО в Беларуси?

— Я видел заявление Китая о том, что он выступает против размещения, распространения ядерного оружия и так далее. Но одно дело — сделать политическое заявление, а другое — практические шаги. Что последует за этим заявлением? В таком общеполитическом плане за нераспространение выступают все страны, кроме, возможно, Ирана и Северной Кореи.

Китай был участниками соглашения 2015-го года по иранскому мирному плану и, скажем так, были серьезные основания полагать, что Иран не сильно следовал этому соглашению. Есть такие страны, которые подписывают соглашения, чтобы просто им не мешали заниматься «своими делами». В общем, у США были основания полагать, что активность Ирана в регионе в плане совершенствования своего ядерного потенциала не остановлена, поскольку речь не идет только о ядерной бомбе, а средствах доставки, научных работах и так далее Иран не оставил свою цель стать ядерной державой. Китай смотрел вместе с РФ на это все сквозь пальцы.

— Что, по вашему мнению, стоит за заявлением Путина о размещении ЯО в Беларуси?

— Однозначно, что это шантаж. Понимаете, у Путина не осталось особых сил и средств противостоять в конвенционном плане в войне с Украиной. Поэтому сейчас они избрали такой путь — вышли из соглашения СНВ и вот это заявление я рассматриваю как продолжение политики шантажа Запада. РФ пугает западных политиков и население Третьей мировой войны. Они пытаются играть на этих страхах.

Вопрос в том, наберутся ли в Кремле смелости разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Тем не менее, все эти шаги будут очень отслеживаться.

Кроме шантажа, это и опасный виток, поднятие ставок в противостоянии с Украиной. Путин понимает, что поражение уже начинает просматриваться на горизонте. В экономике ситуация все хуже и хуже, как бы они не бравировали.

С такими тратами на войну, как бы они не накачали бюджет перед полномасштабным вторжением, он уже начинает не справляться. Для такой большой страны как Россия, любая нестыковка в плане финансирования вопросов может запустить опасные процессы на всей территории. Вот они такими заявлениями о ЯО и идут на провокации, эскалации.

Думаю, Путин лихорадочно придумывает еще какие-то планы, чтобы еще больше поднять ставки, накрутить. Другого выхода у них нет или их ждет поражение, крах конструкции, которая сейчас там существует.

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