Военный аналитик: Бахмут уже четыре раза срывал сроки россиянам 2 10.04.2023, 15:46

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Бои за Бахмут идут уже 253 дня.

253-й день обороны Бахмута. Оккупанты не смогли перерезать трассу Т-0504 и взять под контроль улицу Чайковского, по сути, городское продолжение артерии. В районе железки их вчерашние «реляции» оказались на деле рефлексиями, пишет в своем Telegram-канале украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Оборона в городе продумана и грамотно используется.

В доказательство контроля ситуации - визит командующего Сухопутными войсками Украины, генерал-полковника Александра Сырского в Бахмут. В условиях оперативного или тактического окружения, такой визит был бы невозможен. То есть, ВСУ в Бахмуте владеют ситуацией, не смотря на её сложность.

У ВСУ в Бахмуте нет количественного преимущества, что является преимуществом врага. Но, количество - не качество, именно поэтому Бахмут стоит не 2-3 дня, а 253!

Не удивлюсь, если в ближайшие дни командование российских оккупационных войск загонит в город очень не типичные для данного плацдарма подразделения и так будет. До православной Пасхи хотят взять.

Но, если честно, Бахмут уже четыре раза срывал сроки россиянам. Взять до конца лета. Взять на день рождение военного преступника в розыске МУС Путина. Взять до Нового года. Взять до весны. Теперь взять на Пасху?

А «взяловка» не отпадёт с такой интенсивностью и отрицательной результативностью?

Слава нации!

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