Эксперт: Лукашенко отвели роль посыльного между Путиным и Си Цзиньпином 6 10.04.2023, 15:47

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Белорусский диктатор является слугой двух господ.

Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, считает, что Лукашенко нужны как Путин, так и Си Цзиньпин, поэтому он будет продолжать балансировать между ними.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

«Лукашенко является слугой двух господ, Путина и Си Цзиньпина. И мирный план, о котором может говорить Лукашенко - это варианты мирного плана Си Цзиньпина по Украине. По моему мнению, Путин и Лукашенко во время встречи 6 апреля могли говорить о каких-либо конфигурациях китайского мирного плана, а также о том, как Беларусь может играть в эти игры и пробовать влиять на мирные процессы, зависящие от дипломатических возможностей Пекина с одной стороны, а с другой – на что согласится или не согласится Путин», - отметил исполнительный директор Украинского института будущего

Вадим Денисенко отметил, что Си Цзиньпин не может ежедневно встречаться с Путиным, а для этого есть Лукашенко, через которого можно передавать те или иные послания.

«Лукашенко нужны как Путин, так и Си Цзиньпин, поэтому он будет продолжать играть в слугу двух господ, потому что без российской нефти он не сможет ничего делать. Кроме того, белорусская экономика завязана на Россию, а россияне достаточно легко могут вырубить этот рубильник . Соответственно, Лукашенко нужно балансировать между двумя», - подытожил Денисенко.

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