Владимир Фесенко о приезде Шойгу в Минск: Лукашенко уже просчитывает варианты бегства 10 10.04.2023, 15:56

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Кремль может гарантировать ему лишь «гарантии опасности».

Сегодня в Минск с неанонсированным визитом прилетел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он, как сообщают госСМИ, встретился с Лукашенко.

Белорусский диктатор попросил у российского министра «гарантии безопасности».

Что стоит за этими словами? Сайт Charter97.org спросил у известного украинского политолога, главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко.

— Зачем Лукашенко просит гарантии безопасности. Он боится?

— Если бы он просил гарантии безопасности для себя лично, то, во-первых, у Си Цзиньпина. Думаю, что он уже это сделал. Во-вторых, при желании мог бы и у Путина что такое попросить, но уж точно не у Шойгу.

Напомню, что буквально на днях Лукашенко был у Путина и там была, как многие обратили внимание, многочасовая ночная беседа. Большинство экспертов сходится во мнении, что Лукашенко нужно от Путина только одно — деньги для поддержания испытывающей все большие проблемы белорусской экономики и бюджета.

Думаю, что в обмен на это Путин сказал: «Тебе нужны деньги? Хорошо. У нас у самих проблемы, но мы тебе немножко подкинем. Но в обмен ты тоже нам кое-что должен сделать».

— Что это может быть?

— Что-то из военной области. Возможно, передать какие-то военные ресурсы или объекты для российских войск. Думаю, визит Шойгу имеет в этом плане два смысла. Во-первых, раз что-то пообещал Лукашенко Путину, то вот Шойгу должен все это «оприходовать». Что пообещал — мы пока не знаем. Это первое объяснение.

Во-вторых, нужно визуально и информационно поддерживать начатую кампанию по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Сказали «А», нужно теперь будет говорить «Б», «В», «Г» и так далее по алфавиту. Нужно поддерживать тему.

На самом деле, какого-то «саспенса», «хоррора», фильма ужаса не получается. Возможно, исполнители не очень хорошие. Ведь они пытаются напугать Запад, так как украинцев уже нечем пугать. «Мы размещаем тактическое ядерное оружие в Беларуси», — сказали, а теперь нужно подпитывать эту информацию новыми фактологическими деталями. Кого-то обучают, что-то передают, будут строить хранилища. Вот поэтому и «гарантии безопасности».

Какие гарантии безопасности? Я бы сказал, что все, что происходит сегодня в отношениях Беларуси и России — это гарантии опасности, все больше опасности для Беларуси и белорусского народа. Тут смысл прямо противоположный. Однако картинку создавать надо. Это никак не про личную безопасность, а про работу в интересах Путина, Лукашенко нужно все отрабатывать — информационно, политически, с точки зрения ресурсов.

— А может ли Россия предоставить реальные гарантии безопасности для Лукашенко?

— Никакие гарантии безопасности Кремль предоставить не может. Если все начнет рушится, то в первую очередь проблемы возникнут у Лукашенко. Ему придется бежать в Россию, а там, может быть, подальше. К примеру — в Пекин. Думаю, для себя он такой вариант просчитывает. Ведь Лукашенко понимает, что если начнет рушится его режим, то все начнет рушится и в России. Это только вопрос времени.

Поэтому идет отыгрывание темы якобы безопасности для Беларуси, но речь идет о том, что на территории страны будет еще больше российского оружия, российских солдат. Наверняка обсуждается вопрос прямого участия Лукашенко в войне против Украины. Судя по всему, он всячески пытается уйти от этого, ведь понимает, что будут катастрофические последствия. Однако нужно показывать свою лояльность, «оплачивать» поддержку финансовую и прочую, которую ему оказывают.

Перефразируя то, что говорил китайский посол в ЕС о «дружбе без границ с Россией» — это риторическая формула. Так вот, гарантии безопасности — риторическая формула. В каких это формах проявится — мы очень скоро узнаем.

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