Кибермошенники придумали новую схему обмана белорусов 3 10.04.2023, 16:04

6,850

Как действуют преступники.

В Беларуси появился новый вид кибермошенничества. Об этом журналистов во время пресс-конференции сообщил начальник управления по противоборству киберпреступности главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Алексей Новаш.

«Если мы раньше слышали, что взламывали страницы в соцсетях (как правило, в Instagram) и просили от имени друзей перевезти какую-то определенную сумму денежных средств под различными предлогами, то в марте появился способ, связанный с несанкционированным доступом к аккаунтам в Telegram», — отметил Новаш.

Мошенники получают доступ к аккаунту и отправляют сообщения контактам жертвы с призывами оказать помощь и перевести деньги.

С начала 2023 года сумма ущерба от действий кибермошенников составила более миллиона рублей. Только в Минске было совершено 23 тяжких преступления. К этой категории правоохранители относят хищения с ущербом свыше 250 базовых величин ( 1 базовая — 37 рублей). В этих случаях по указанию мошенников жители столицы оформили 33 кредита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».