Кибермошенники придумали новую схему обмана белорусов

Кибермошенники придумали новую схему обмана белорусов3
- 10.04.2023, 16:04
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Как действуют преступники.
В Беларуси появился новый вид кибермошенничества. Об этом журналистов во время пресс-конференции сообщил начальник управления по противоборству киберпреступности главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Алексей Новаш.
«Если мы раньше слышали, что взламывали страницы в соцсетях (как правило, в Instagram) и просили от имени друзей перевезти какую-то определенную сумму денежных средств под различными предлогами, то в марте появился способ, связанный с несанкционированным доступом к аккаунтам в Telegram», — отметил Новаш.
Мошенники получают доступ к аккаунту и отправляют сообщения контактам жертвы с призывами оказать помощь и перевести деньги.
С начала 2023 года сумма ущерба от действий кибермошенников составила более миллиона рублей. Только в Минске было совершено 23 тяжких преступления. К этой категории правоохранители относят хищения с ущербом свыше 250 базовых величин ( 1 базовая — 37 рублей). В этих случаях по указанию мошенников жители столицы оформили 33 кредита.