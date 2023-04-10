В Украину удалось вернуть из России еще более 20 детей 10.04.2023, 16:23

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Дети были депортированы во время оккупации Херсонщины.

В прошлую субботу, 8 апреля, в Украину вернулся 31 депортированный россиянами ребенок, а сегодня, 10 апреля, Украине удалось вернуть из России домой еще 24 ребенка, которые были депортированы в страну-агрессор во время оккупации Херсонской области. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

В Херсоне детей, которых оккупанты вывезли вглубь России и временно оккупированных территорий, встретил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, который пообщался с детьми и вручил им подарки.

Перевозить детей домой помогала «Укрзализныця».

Детей удалось вернуть благодаря волонтерам Благотворительного фонда Save Ukraine, которые приложили невероятные усилия, чтобы юные украинцы смогли увидеть и обнять своих родных.

По словам волонтеров, это была одна из самых сложных спасательных миссий, потому что россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.

Следует отметить, что по словам главы Минреинтеграции Украины Ирины Верещук, РФ незаконно вывезла или удерживает на временно оккупированных территориях 4396 детей-сирот. Она добавила, что Координационный совет по вопросам защиты и безопасности детей работает над формированием международной коалиции, задачей которой будет возвращение детей домой и наказание виновных в преступлениях против них.

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