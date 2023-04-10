Молчание МИДовских «ягнят» 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

10.04.2023, 16:24

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Мария Захарова

Марии Захаровой стоило бы начать с себя.

Фронтвумен МИД Мария Захарова сегодня возмущалась тем, что на Западе не осудили взорвавших «военкора» Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, «этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости» и «не выразили элементарного сострадания к потерпевшим».

На лентах новостей мы каждый день читаем о погибших мирных жителях в Украине. Вот сегодняшняя печальная новость о том, что в Запорожье от попавших в частный сектор двух ракет погиб мужчина и 11-летняя девочка. Одну женщину, к счастью, удалось спасти из-под завалов. В каком состоянии спасённый человек, неизвестно.

Что же вы молчите, Мария Захарова и прочие МИДовские «ягнята»? Не желаете «выразить элементарного сострадания к потерпевшим»? Что вы думаете о смерти людей и 11-летнего ребенка – «этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости»? Кстати, у Захаровой есть дочь – ей 12 лет.

Начните с себя, Мария Захарова. На каждом брифинге выходите, зачитывайте известные по новостным лентам факты о смертях на спецоперации и выражайте свое лицемерное сострадание, госпожа соучастница. Хорошо о всех вас сказал человек, похожий голосом на музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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