ВСУ сожгли российский танк возле Донецкого аэропорта

ВСУ сожгли российский танк возле Донецкого аэропорта2
- 10.04.2023, 16:34
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Техника горела весь день, а ночью началась детонация снарядов.
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка в районе Донецкого аэропорта в буквальном смысле слова сожгли танк российских окупантов.
Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил нарродный депутат и волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.
Днем танк очень сильно горел. Когда наступила ночь, началась детонация снарядов, а пожар охватил близлежащие территории.
Сьогодні геноцид російських танків у зоні бойових дій‘— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) April 9, 2023
59-а бригада ще один знищила в районі Донецького аеропорта.https://t.co/E9N7QBkrTY pic.twitter.com/wlMekgSY7q