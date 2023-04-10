ВСУ сожгли российский танк возле Донецкого аэропорта 2 10.04.2023, 16:34

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Техника горела весь день, а ночью началась детонация снарядов.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка в районе Донецкого аэропорта в буквальном смысле слова сожгли танк российских окупантов.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил нарродный депутат и волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

Днем танк очень сильно горел. Когда наступила ночь, началась детонация снарядов, а пожар охватил близлежащие территории.

Сьогодні геноцид російських танків у зоні бойових дій‘

59-а бригада ще один знищила в районі Донецького аеропорта.https://t.co/E9N7QBkrTY pic.twitter.com/wlMekgSY7q — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) April 9, 2023

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