Данилов: Путин исчерпал свой временной лимит 10.04.2023, 16:48

3,730

Хозяин Кремля ошибся в главном решении своей жизни.

Президент РФ Путин исчерпал свой временной лимит, а также совершил самую большую ошибку в своей жизни, напав на Украину.

- То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала, - считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, время в полномасштабной войне в Украине играет на стороне тех, кто дорожит ценностями, не имеет страха и не отступает. Остальные факторы, по его мнению, имеют второстепенное значение. Все разговоры о том, что время якобы играет на стороне РФ, не стоят ничего.

- Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда «Запад устанет от Украины», то ли когда поможет Китай или когда выберут нового президента в США, то ли в Украине начнутся «голодные бунты», - добавил секретарь СНБО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».