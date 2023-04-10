Стало известно, какой будет погода на неделе 10.04.2023, 16:51

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Прогноз по Беларуси на 11-13 апреля.

11 апреля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по северу Беларуси скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +14..+19°С. Атмосферное давление будет падать.

12 апреля ночью погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления; утром и днем погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, по югу страны скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по югу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу республики местами она составит +9..+11°С.

13 апреля погоду в основном будет формировать малоподвижный фронтальный раздел. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С.

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