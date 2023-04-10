Хаос в тылу врага: американский генерал смоделировал сценарий контратаки ВСУ 10.04.2023, 17:03

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И указал на ключевые вызовы.

В рамках подготовки к контрнаступлению украинским войскам следует овладеть универсальной способностью ночного видения. Это позволит им попасть за линию фронта для «создания хаоса в российском тылу».

Такую тактику поведения для Сил обороны Украины смоделировал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг во время онлайн-дискуссии по инициативе Программы российских и евразийских исследований Университета Джорджа Мейсона. Он отметил, что США применяли ее в нескольких случаях во время Второй мировой войны, пишет «Обозреватель».

«Очень быстро, стремительно продвигаться на небольших участках, чтобы попасть в тыл российских войск. И создать как можно больше хаоса в тылу врага», – ответил Гертлинг на вопрос, что делал бы на месте украинского командования.

Он добавил, что не владеет данными разведки, чтобы посоветовать лучшее направление атаки, однако знает, что Украина намерена освободить каждый клочок своей земли.

Говоря о ключевых вызовах в нынешней войне, экс-командующий назвал большее количество проблем, стоящих перед Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чем было у других военных высокопоставленных должностных лиц «в обычном бою». Речь идет о совершенно новом для его подчиненных оборудовании, соответствующих цепочках поставок, тренировках в странах НАТО, разведывательной информации и т. д.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин заинтересован в непрерывных конфликтах, и демократические силы и правительства должны внимательно следить за этим.

В то же время, как отметил Гертлинг, существенным преимуществом для Залужного является то, что его враг – «отстой».

На вопрос о сроках окончания войны генерал не дал конкретного ответа: «Не знаю. Война может закончиться сегодня либо спустя годы, либо в любой точке между этими двумя».

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