В Гомель прилетел российский самолет Ил-76

В Гомель прилетел российский самолет Ил-762
- 10.04.2023, 17:24
- 1,388
Такой же военно-транспортный самолет заметили и в «Мачулищах».
В Беларуси военная авиационная активность 8-9 апреля наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
В аэропорт «Гомель» прилетал транспортный самолета Ан-124 ВКС РФ. Всего с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 18 подобных самолетов. Также в аэропорт прилетал самолет Ил-76 (второй с 6 апреля).
На аэродром «Барановичи»прилетал военно-транспортный самолет Ан-26.
На аэродром «Мачулищи» прилетали военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-72.