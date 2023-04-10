В Гомель прилетел российский самолет Ил-76 2 10.04.2023, 17:24

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Иллюстративное фото

Такой же военно-транспортный самолет заметили и в «Мачулищах».

В Беларуси военная авиационная активность 8-9 апреля наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

В аэропорт «Гомель» прилетал транспортный самолета Ан-124 ВКС РФ. Всего с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 18 подобных самолетов. Также в аэропорт прилетал самолет Ил-76 (второй с 6 апреля).

На аэродром «Барановичи»прилетал военно-транспортный самолет Ан-26.

На аэродром «Мачулищи» прилетали военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-72.

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