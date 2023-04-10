Банкроты Эль Мюрид

10.04.2023, 17:26

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Эль Мюрид

И Трамп, и Путин тянут тех, на кого опираются, в прошлое.

Трамп написал в своем аккаунте кратко оценку текущей действительности: «Третья мировая война».

Логика Трампа прозрачна, как слеза. Он имеет шанс только в случае серьезного кризиса. И если его в реальности нет, то его нужно создать. Создать мировую войну Трампу, понятно, не под силу, но вот нарисовать ее - почему бы и нет.

Проблема Трампа известна: он отстаивает уходящее прошлое. Позиция понятна и для многих единственно приемлема. Но стратегически это проигрышная позиция. У него нет образа будущего, у него есть только образ прошлого. «Сделаем Америку снова великой» - ностальгия по тому, что ушло. Но это не будущее, это отрицание будущего.

Как бы ни относиться к идеям «новой нормальности», но ее творцы смотрят в будущее. Страшненькое, но это именно будущее. Что западное, что китайское. Другого пока нет.

Трамп мог бы включиться в эту гонку, предложив свое будущее, но чего нет, того нет. Парадокс ситуации как раз в том и заключается, что есть огромный социальный срез, который может востребовать альтернативное «новой нормальности» будущее - более человечное как минимум. И тот, кто его предложит, тот сможет воспользоваться этим колоссальным ресурсом, причем в глобальном масштабе.

Но это не Трамп. Поэтому он, как и все банкроты, может существовать только в рамках кризисов. Не зря они с Путиным смотрят друг на друга - они оба банкроты, у них обоих нет будущего, они живут и тянут тех, на кого опираются, в прошлое. И более никуда.

Поэтому они, как и все банкроты, всё равно проиграют. Может, не прямо сразу, но никакой перспективы и будущего за ними нет.

Эль Мюрид, t.me

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