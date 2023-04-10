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Завтра в одном из пунктов пропуска на границе с Литвой не будет электричества

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  • 10.04.2023, 17:45
  • 1,760
Завтра в одном из пунктов пропуска на границе с Литвой не будет электричества

Об этом сообщила гродненская таможня.

Во вторник, 11 апреля, с 10:00 до 15:00 часов в связи с проведением Островецким РЭС ремонтных работ в автодорожном пункте пропуска «Котловка» будет отсутствовать электроснабжение.

В этой связи возможно увеличение времени оформления автомобильного транспорта.

– Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута движения и выбирать альтернативные пункты пропуска, – говорится в сообщении таможни.

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