Завтра в одном из пунктов пропуска на границе с Литвой не будет электричества

Завтра в одном из пунктов пропуска на границе с Литвой не будет электричества2
- 10.04.2023, 17:45
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Об этом сообщила гродненская таможня.
Во вторник, 11 апреля, с 10:00 до 15:00 часов в связи с проведением Островецким РЭС ремонтных работ в автодорожном пункте пропуска «Котловка» будет отсутствовать электроснабжение.
В этой связи возможно увеличение времени оформления автомобильного транспорта.
– Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута движения и выбирать альтернативные пункты пропуска, – говорится в сообщении таможни.