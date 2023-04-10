«Танкистам сказали: танков нет, вы теперь пехота» 2 10.04.2023, 18:26

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ГУР МО опубликовало перехват разговора российского оккупанта.

Российский военнослужащий рассказал матери о пьянстве среди военных и об их «переквалификации» по приказу руководства. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

«146-й полк был до нас, которые уезжали... Еле отправили, пьяные все были. Тут они все спились. Половина полка я не знаю где, никто не знает, куда они пропали», – рассказал оккупант.

Также он рассказал про своего знакомого, который находился на позиции примерно в трех километрах от него.

«Они танкисты. Вот мы ехали вместе сюда с ними в поезде, в одном вагоне. Когда высаживались, ждали машину, им сказал, танкистам, что танков нет, вы теперь пехота, все. Автоматы выдали», – рассказал он.

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