ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и отразили более 20 атак оккупантов 10.04.2023, 18:37

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военнослужащие уничтожили вражеский склад боеприпасов и отразили более 20 атак российских захватчиков в Донецкой области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины. Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в эти сутки было отражено более 20 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории Республики Беларусь, однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Волфине, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Под артиллерийские обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленко и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял Времевку Донецкой области и Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Старобельске Луганской области и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей. Несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 6 БпЛА разных типов (2 из них ударные, 4 - разведывательные).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.

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